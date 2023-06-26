شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الإسماعيلى القدامى يؤازرون الدراويش قبل مواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بعض نجوم الإسماعيلى القدامى على التواجد في مران الفريق اليوم من أجل مؤازرة الدراويش قبل المواجهة المهمة مع أسوان في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من بطولة الدورى.

وتواجد في مران اليوم كل من: عصام عبد العال ومحمد فكرى الصغير للشد من أزر اللاعبين ومساندتهم للمساهمة في رفع معنوياتهم من أجل الخروج من الموقف الصعب للدراويش وضمان البقاء في الدورى.

من جانبهم، أكد الجهاز الفنى ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، تحملهم مسئولياتهم تجاه النادى الإسماعيلى وجماهيره، وأن تركيزهم بالكامل منصب على مباراة أسوان المقبلة في بطولة الدورى.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى بيانا على لسان الجهاز الفنى واللاعبين: "نؤكد حرصنا الشديد على تحمل ظروف النادى مع بذل أقصى جهد لدينا للحفاظ على استقرار النادى الإسماعيلى".

وأضاف البيان: "كما نوجه الدعوة لجماهير النادى المخلصة بالحضور لمباراة أسوان بكامل العدد المسموح به لنعبر جميعا بالنادى إلى المكان الذى يستحقه".

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمّن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.