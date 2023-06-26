شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/6/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها منتخب مصر الأولمبى يكتفى بالتعادل السلبى أمام النيجر فى أمم أفريقيا، والأهلى يهزم منتخب السويس بهدف الشحات ويتأهل لمواجهة الداخلية فى كأس مصر.

حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات

أعرب حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات، ليستمر في الفريق الأحمر حتى موسم 2026.

‏لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة