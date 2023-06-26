شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/6/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/6/2023 الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها الأهلى يهزم منتخب السويس بهدف الشحات ويتأهل لمواجهة الداخلية فى كأس مصر، ومنتخب مصر الأولمبى يكتفى بالتعادل السلبى أمام النيجر فى أمم أفريقيا، وحسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات، و‏لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة، وسبب تعطل صفقة حمدى فتحى ودور الإصابة فى تأجيل قرار الأهلى بشأن متولى.

الأهلى يهزم منتخب السويس بهدف الشحات ويتأهل لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة..

حسين الشحات بعد تجديد عقده مع الأهلي: تستمر حكاية بدأت منذ سنوات

أعرب حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات، ليستمر في الفريق الأحمر حتى موسم 2026.

‏لاعبو الزمالك يخوضون فقرة خططية قبل مواجهة غزل المحلة