شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يضغط لتسجيل هدف التقدم واستبسال من منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد منتخب السويس بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

واستحوذ الأهلي على مجريات اللعب وشن هجوما ضاغطا على مرمى منتخب السويس، وهدد مرمى محمود كوكو في أكثر من فرصة، كان أهمها في الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد منتخب السويس مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح في الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية واليو ديانج في وسط الملعب، وطاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.