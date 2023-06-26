شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: تغييرات كولر منحت الأهلى فاعلية أكثر والسويس كان يلعب بشراسة دفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن تغييرات السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منحت الفريق فاعلية أكثر في الشوط الثانى وأحيى منتخب السويس على الشراسة الدفاعية.

وقال طه إسماعيل خلال الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "تغييرات كولر في الشوط الثانى فرقت كتير في تغيير مسيرة المباراة، ووجود أفشة في الملعب بيساعد كثير على غزارة الهجمات، بالإضافة إلى أحمد القندوسى أنه لاعب جيد ولكن الظروف حتى الآن لم تمنحه الفرصة لإظهار قدراته ولكن قدم أداء مميزا وصنع هدف المباراة.

وأضاف نجم الاهلى السابق: "الشيء الملفت للنظر أن فريق منتخب السويس كان بيلعب بشراسة دفاعية كبيرة واللاعبون كانوا يقاتلون في كل التحام ويحصلون على الكرة ونجحوا في عمل شبكة دفاعية أمام المرمى وأغلقوا كل المساحات".

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.