الأهلي يتأهل لدور الـ16 بالكأس بفوز صعب على منتخب السويس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 .

وبذلك سيواجه الأهلي، الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة منتخب السويس.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 من عمر المباراة من صناعة أحمد قندوسي بعدما استلم الشحات الكرة ووضعها على يسار محمود كوكو.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح في الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية واليو ديانج في وسط الملعب، وطاهر طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.