"العيسى" يتدخل لإيقاف البكاء في غرفة ملابس منتخب الناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - بث الاتحاد اليمني لكرة القدم، فيديو من غرفة ملابس المنتخب اليمني للناشئين، تظهر فيه أصوات البكاء من مختلف أرجاء الغرفة بعد الخروج الحزين من سباق التنافس للوصول إلى نهائي كأس آسيا للناشئين، وبلوغ المونديال.

ووفقا لموقع "كورة" فقد تجول أحمد صالح العيسي، رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، والذي حضر المباراة، بين اللاعبين لمواساتهم وتخفيف وقع ألم الخسارة عليهم.

وأكد العيسى أن المنتخب قدم مباراة جميلة وأن الرياضة دائما فوز وخسارة، مضيفا أنه لا يوجد منتخب يحقق الفوز بشكل مستمر.

وقال: "الخسارة ليست نهاية العالم وأنتم منتخب اليمن للشباب، وإن شاء الله ستصبحون في المنتخب الأولمبي والأول، أنتم مستقبل الكرة اليمنية".

من جانبه طالب المدرب محمد حسن، لاعبيه بالتوقف عن البكاء وخصوصا الذين لم يحالفهم الحظ في تسجيل ركلات الترجيح، مؤكدا آن الخسارة لا يتحملها من أضاع الركلة.

وخسر المنتخب اليمني اليوم فرصة التأهل إلى مونديال الناشئين بعد الهزيمة في ربع نهائي كأس آسيا للناشئين، أمام إيران بركلات الترجيح 2-4.