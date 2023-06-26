الزنفلي يدعم قوة البنك الأهلي قبل لقاء الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عقب الراحة ٢٤ ساعة التي منحها بابافاسيليو المدير الفني للاعبي الفريق عقب الفوز علي طلائع الجيش في دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر

ويستعد فريق البنك الأهلي لعودة منافسات الدورى المصرى الممتاز عندما يلاقى الأهلي المنتشى بلقب دوري الأبطال الافريقي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون،والمقرر لها الخميس المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى.

وشهد المران الجماعي اليوم عودة محمود الزنفلي عقب الإنتهاء من عمليات التأهيل حيث غاب حارس مرمي فريق البنك الأهلي بسبب إجراء عملية في الكتف منعته من المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

يذكر أن فريق البنك الأهلي سوف يصطدم في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بنظيره بيراميدز.