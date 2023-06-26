الرائد السعودي يجدد عقد محمد فوزير

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الأحد عن توصل إدارة نادي الرائد إلى اتفاق نهائي مع المحترف المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وأضافت التقارير أن إدارة نادي الرائد ستجدد تعاقدها مع اللاعب لمدة موسمين إضافيين ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت إدارة نادي الرائد تعاقدت مع محمد فوزير موسم 2019 قادما من صفوف النصر السعودي.

وشارك فوزير صاحب الـ 31 عاماً مع الرائد خلال منافسات الموسم الماضي 2022-2023 في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 آخرين.

ترتيب الرائد في الدوري السعودي

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

في سياق آخر يقترب المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو نجم وسط ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، من خوض تجربه جديده في الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024.

أصبح جاتوزو مرشحًا بقوة للانتقال للتدريب في الدوري السعودي بعد فشل تجربته الأخيرة مع فريق مع فالنسيا الإسباني، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبله الحسم النهائي بشأن موقف المدرب الإيطالي.

يعمل وكيل أعمال جاتوزو على إيجاد فريق جيد في الفترة المقبله، ومن أبرز العروض التي تلقاها المدرب كانت من الدوري السعودي، بعدما غاب عن التدريب منذ شهر يناير الماضي، وحينما تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ومن المقرر أن يحسم المدرب الإيطالي موقفه من التدريب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبله، لكن صاحب الـ 45 عاماً سيقابل العروض بالموافقة لتكون بداية جديده وجيده من دوري تألق مؤخرًا.

وتحدث خورخي مينديز وكيل جاتوزو حول أكثر من نادٍ بدوري روشن يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي، ليكون قائدًا لهم بداية من الموسم المقبل.

تبحث اندية الهلال والنصر والأهلى عن مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل، وهناك عدد كبير من الأسماء المطروحة أمامهم للتفاوض معهم، ومن بين الأسماء المتاحة الآن بدون أي فريق هو الإيطالي جينارو جاتوزو.