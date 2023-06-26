أرتيتا يكشف عن أسباب ضياع لقب الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أسرارًا جديدة وراء ضياع بطولة الدوري " البريميرليج" في الموسم المنصرم

وقال

قبل أن يتولى مسؤوليته، لكنه بات يتمتع بشخصية واضحة.

وقال أرتيتا في تصريحات صحافية: بدأ هذا الأمر قبل ثلاث سنوات، كنت مساعدا لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وكنا نلعب أمام أرسنال ورأيت أنه فقد روح الفريق.

وأضاف: كنت أعرف أن خيار انتقالي إلى المعسكر الآخر بعد فترة قائم، وكنت أعرف أن هذا النادي عظيم ويجب أن تكون هناك صلة بين الفريق والجمهور.

وقال لم تكن عملية الإحلال والتجديد سهلة، والآن أنا سعيد لدينا هوية واضحة وهناك اتحاد ونحن مفعمون بالطاقة.

وأكمل: أن الجميع في كل المستويات يدفع في نفس الاتجاه، نقدم ما يدفع الجماهير للحلم والافتخار والآن، يجب علينا تحقيق مزيد من الانتصارات.

واعترف بأنه في الكثير من اللحظات كان يرى فريقه بطلا للدوري خلال الموسم المنصرم، مضيفا: إذا أردت الفوز بالدوري على حساب سيتي، فلابد أن يكون كل لاعبيك متاحين وفي أفضل أحوالهم في أبريل ومايو، لكن الإصابات منعتنا من ذلك.

وقال أرتيتا: للموهبة ثمن وفي أرسنال نحن دائما مهتمون باللاعبين الشبان ذوي الخبرة. أكرر، لا أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى.

وتصدر أرسنال جدول الترتيب معظم فترات الموسم المنصرم، لكنه انهار في نهاية الموسم لينجح مانشستر سيتي في الفوز باللقب في طريقه للتتويج بثلاثية تاريخية شملت كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.