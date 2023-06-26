الأهلي يتخطى منتخب السويس إلى ثمن نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الأهلي فوزاً صعباً على منتخب السويس بهدف مقابل لا شئ ليحسم بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

شوط أول سلبي بين الأهلي ومنتخب السويس

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة وحماسية رغم السيطرة المطلقة والمتوقعة من الأهلي امام فريق منتخب السويس الذي استبسل دفاعياص بشكل واضح دفاعاً عن مرماه.

وأهدر محمود كهربا أول فرص اللقاء بعد انفراد تام بالمرمى الا أن حارس منتخب السويس تصدى له ببراعة.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي وسدد حسين الشحات كرتين خطيرتين الا أن التكتل الدفاعي من منتخب السويس حال دون نجاحه في الوصول إلى الشباك.

استمرت محاولات الأهلي الهجومية الا أن رعونة الخط الأمامي حالت دون تسجيل أي أهداف.

وفي الدقيقة 39 يظهر كهربا مرة أخرى ويسدد كرة خطيرة الا أن الحارس المتألق يبعد الكرة ببراعة، قبل أن يتصدى الحارس لكرة أخرى من كهربا في الدقيقة 41.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أي أحداث تذكر ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.

حسين الشحات ينقذ الأهلي في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنفس سيناريو الشوط الأول، حيث بادر الأهلي بالهجوم والضغط بحثاً عن تسجيل هدف التقدم في اللقاء.

وفي الدقيقة 52 يحصل محمد مجدي أفشة على ركلة جزاء أهدرها رامي ربيعة بعد تصدي رائع من محمود كوكو نجم المباراة.

واصل الأهلي هجماته، وأجرى مارسيل كولر العديد من التغييرات الهجومية في محاولة لهز شباك منتخب السويس.

وتألق كوكو من جديد وتصدى لمحاولتين خطيرتين من ياسر ابراهيم ومحمد مجدي أفشة.

استمرت محاولات الأهلي وفي الدقيقة 87 نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التأهل للدور ثمن النهائي بعد تمريرة رائعة من أحمد قندوسي.

وفي الدقائق الاخيرة كاد كهربا أن يسجل الهدف الثاني الا أنه أهدر الكرة بغرابة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

تشكيل الأهلي ضد منتخب السويس في كأس مصر

وبدأ الأهلى مباراته أمام منتخب السويس بتشكيل يضم كلا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج- مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

غيابات الأهلى أمام منتخب السويس

وعن قائمة الغيابات عن المارد الأحمر اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر فيغيب كل من: حمزة علاء - محمد عبدالمنعم - أيمن أشرف - محمد أشرف - أحمد كوكا - بيرسي تاو - كريستو - برونو سافيو - شادي حسين لاسباب فنية ، بينما يغيب محمود متولي وعمرو السولية بسبب الإصابة.