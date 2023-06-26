محمد صلاح: حزين لرحيل سيف جعفر عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أنه حزين بعدما علم بانتقال سيف جعفر لنادي بيراميدز، وكذلك حصوله على مقدم التعاقد، مبديًا دهشته لما يحدث داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل تجديد عقود اللاعبين مبكرًا للغاية، بعدما تحملوا المسئولية في الموسم الماضي.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان من الأفضل لإدارة الزمالك تجديد عقد يوسف أسامة وسيف جعفر منذ فترة طويلة، بدلًا من الأزمات الحالية، واتمنى أن يعود الثنائي عن قرارهما ويتواجدان في صفوف الزمالك الموسم المقبل".

وأضاف: "حازم فتوح وكيل اللاعبين سوف يخسر الزمالك بعدما قام بإنهاء تفاصيل انتقال اللاعبان لصفوف بيراميدز".

وواصل: "يجب ضم لاعبين جيدين تنفذ أفكار أوسوريو، المدرب يسير بخطى ثابتة، لكنه يحتاج إلى لاعبين تنفذ خططه".

وأكمل: "أحمد فتوح يعشق الزمالك ولكنه يحتاج للتقدير، ولابد من تجديد عقده".

سيف جعفر يحسم موقفه وينضم لصفوف بيراميدز

انتقل سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك لفريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة مدوية أشار إليها أحمد شوبير خلال الساعات القليلة الماضية.

ووقع سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز على عقد يمتد لـ 4 مواسم بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، في صفقة مدوية تهز القلعة البيضاء بعد توقيع يوسف أسامه نبية للفريق السماوي ايضًا في انتقالات يونيو الجاري.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "مفاجئة سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"، في إشارة إلى ان نادي بيراميدز نجح في حسم ثاني الصفقات من داخل القلعة البيضاء في يونيو الجاري بعدما حصل على توقيع يوسف أسامه.

وكان نادي الزمالك قد أعلن إيقاف اللاعب يوسف أسامه نبيه لنهاية الموسم الحالي بسبب توقيعه لبيراميدز دون علم إدارة الأبيض او حسم الجهاز الفني موقفه من اللاعب بالرحيل أو البقاء، وهو الذي قد نشاهده خلال الساعات القليلة المقبلة مع سيف فاروق جعفر.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تنطلق مواجهة الزمالك وغزل المحلة في الـ 8.30 من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

تُنقل موقعة الزمالك وغزل المحلة على قناة "أون تايم سبورت"، والحاصلة على حقوق بث البطولات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.