جفارديول لاعب لايبزيج يقترب من مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب يوشكو جفارديول لاعب نادي لايبزيج الألماني ومنتخب كرواتيا الانتقال لفريق مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت تقارير إعلامية أن يقوم مانشستر سيتي بتقديم عرض خلال الأيام المقبلة.

وقالت تقارير أن ماكس إيبرل المدير الرياضي للفريق الألماني استبعد الصفقة، ولكن النادي قد يكون مستعدا للسماح لجفارديول بالرحيل مقابل ما يقرب من 110 ملايين يورو (27ر120 مليون دولار).

ولدى المدافع عقد مع لايبزيج، الفائز بكأس ألمانيا، حتى 2027.

خسارة جفارديول، ستكون بمثابة ضربة موجعة للايبزيج، الذي بالفعل رحل عنه لاعبان مهمان هما كونراد لايمر وكريستوفر نكونكو إلى بايرن ميونخ وتشيلسي على الترتيب.