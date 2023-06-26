ميدو يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر الأولمبي بعد التعادل مع النيجر

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة نارية للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التعادل مع النيجر في افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

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ميدو : أتمني أن لا يندم المنتخب على التعادل مع النيجر

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى ألا نندم على تعادل منتخبنا الأولمبي مع النيجر، لا أعلم سبب التسرع الخاص بلاعبينا في لقاء النيجر"

وأضاف: "لاعبون في الدوري الممتاز لديهم تسرع كبير في الكرة مما أدى إلى إهدار العديد من الفرص"

واختتم:"رسالتي للاعبي منتخب مصر الأولمبي ألا تحبطوا يجب أن تكونوا هادئين وانظروا إلى منتخب شوقي غريب الذي خسر من الأرجنتين بسبعة أهداف مقابل هدف ثم عاد ليحقق الإنجاز، والتعادل مع النيجر اختبار من ربنا عليكم الاتحاد وتخطي الموقف"

وكان التعادل الإيجابى حسم نتيجة مواجهة المنتخب الأولمبي والتي جمعت بينه وبين النيجر في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد طنجة، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في المغرب العربي.

لعب منتخب مصر مباراته أمام النيجر بتشكيل مكون من في مركز حارس المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر

في خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد عاطف قطة.

دكة بدلاء المنتخب: محمد مغربي ، محمود جهاد ، على البحيري ، مصطفى ميسي ، على زعزع ، حاتم محمد ، عبدالرحمن أجويرو، عماد ميهوب ، محمد سمير ، أحمد فوزي.



ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من البطولة والتي ضمت كل من منتخبات النيجر والجابون ومالي.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي القادمة في بطولة إفريقيا

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره منتخب مالي يوم الأربعاء المقبل 28 من شهر يونيو الجاري في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لاوليمبياد باريس 2024.



ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الأولمبي ومالى في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.