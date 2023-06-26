شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميا للسيدات، ببطولة العظماء الثمانية للاسكواش، والتي تعتبر آخر بطولة في الموسم الجاري.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، مباراة نهائي السيدات بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية استغرقت 130 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 10-11, 11-9, 9-11, 11-6, 12-10.

فيما من المقرر أن يلتقي مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً، مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني في نهائي الرجال.

وشهدت البطولة مفاجأة بخروج الثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة وبطل العالم والمصنف الأول عالمياً، وكذلك نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم المصنفة الثانية عالمياً، وذلك من الدور نصف النهائي.

وضمت بطولة العظماء الثماني أفضل 8 لاعبين بمنافسات الرجال ومثلهم بمنافسات السيدات على مستوى العالم، وذلك من اللاعبين المصنفين بقائمة التوب 10، من الأكثر وصولاً للمباريات النهائية خلال الموسم.

ويحمل الثنائى، مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج، لقب النسخة الأخيرة من البطولة.