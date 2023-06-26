شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة ركلة جزاء الأهلي أمام السويس وأبرز قرارات حكم لقاء مصر والنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن هشام الفلال حكم لقاء الأهلي ومنتخب السويس قدم مباراة طيبة هو ورفاقه، وتعاونوا بشكل جيد رغم عدم وجود تقنية VAR في اللقاء الذى استمر 97 دقيقة، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد وصعوده للدور الــ"16" لكأس مصر.

وقال عقل، إن الحكم ظهر بلياقة بدنية طيبة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد أبرزها في الدقيقة 53 عندما أصدر قرارا بركلة جزاء صحيحة للأهلي على محمود رفعت، مدافع السويس، وأشهر له البطاقة الصفراء طبقا للقانون، كما أحسن تقدير لمسة اليد على مدافع السويس اليد الداعمة طبقا لمعايير احتساب لمسة اليد، كما أنه أشهر البطاقة الصفراء للاعب السويس أحمد حاتم للتهور، لكن يؤخذ عليه أنه لم يكن حاسما مع اعتراض حسين الشحات وكهربا خلال فعاليات اللقاء، كما اكتفى بتحذير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهروا بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، لكن يؤخذ على المساعد الثاني أنه أشار إلى تسلل من كرة وصلت للشحات من ركنية، وهذا مخالف للقانون في الوقت الذى بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

على الجانب الآخر ظهر حكم مباراة مصر والنيجر الذى أقيم مساء الأحد في أول لقاءات الفراعنة بأمم أفريقيا تحت 23 سنة مهزوزا ومتوترا خلال فعاليات اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين بدون أهداف، لكنه ظهر في النصف ساعة الأخير من اللقاء أكثر هدوءا وأشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات خلال فعاليات اللقاء لثنائي الفراعنة أحمد عيد وكوكا، مقابل إنذار وحيد لمنتخب النيجر من نصيب إسماعيل مامادو، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي اللقاء الذى استمر حتى 99 دقيقة كما أشار المساعدان إلى 5 حالات تسلل خلال اللقاء.

طاقم حكام الاهلى ومنتخب السويس