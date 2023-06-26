شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لا نية للتفريط فى الجلاصى.. وجماهيرنا تحتاج بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي والمتحدث الرسمي، أن التأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية جاء بدافع من جماهير النادي الكبيرة.

وقال عبد القادر، خلال تصريحات تليفزيونية: "الفوز على فيوتشر خطوة لتحقيق بطولة في غاية الأهمية يستحقها النادي وجماهيره".

وأضاف رجب عبد القادر: "كامل أبو علي رئيس النادي وعد اللاعبين بصرف مكافآت، ولكن تركيزنا بالكامل على تحقيق اللقب".

وعن أزمة التونسي إلياس الجلاصي قال عبد القادر: "هناك رغبة للاحتفاظ بكل قوام الفريق وهذا نهج مجلس إدارة النادي، وبالتالي اللاعب مستمر مع الفريق ويتبقى للاعب موسمين".

واختتم نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي تصريحاته: "ملف الصفقات والتدعيمات يسير بخطى جيدة بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني لتحقيق طموحات الجماهير".