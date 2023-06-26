شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: قرارات مثيرة من الحكم فى لقاء الأهلى ومنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى ومنتخب السويس

المسابقة: الدور 32 من مسابقة كأس مصر

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: هشام الفلال

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا بدون تقنية الـVAR كانت هناك أخطاء، نجح طاقم التحكيم فى بعض الحالات ولم ينجح فى البعض الآخر، وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: الدقيقة 52 يحتسب هشام الفلال ركلة جزاء لصالح الأهلى نتيجة خطأ من مدافع السويس ويشهر الحكم البطاقة الصفراء نتيجة المخالفة والقرار صحيح.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 76 وقرار الحكم المساعد يشير على حالة تسلل من ركلة مرمى واعتراض من لاعبى الأهلى على القرار ويطلق الحكم صافرته مع إشارة المساعد.

السيطرة والتمركز: تمركز جيد واستغلال جيد لعنصر اللياقة البدنية وتحمل السرعة تحتاج تطوير السرعة القصوى وقراءة اللعب في الهجوم المعاكس.

الحكام المساعدون: تميز المساعد الأول فى الإشارة إلى حالات التسلل والتعاون بشكل جيد، المساعد الثانى أشار إلى تسلل على لاعب الأهلى من ركلة مرمى فى قرار غريب، والأغرب أن الحكم يطلق صافرته بناء على حالة التسلل.