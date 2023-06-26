شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: لا يوجد تسلل من ركلة المرمى وضربة جزاء الأهلى صحيحة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمى، أنه لا يوجد تسلل من ركلة المرمى وما حدث فى المباراة لا يحدث فى القسم الرابع، والخطأ مشترك بين الحكم هشام الفلالى والمساعد الذى أشار إلى التسلل.

وقال جهاد جريشة، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد تسلل من ركلة المرمى وما تحصلش فى القسم الرابع، ولكن اعتراض حسين الشحات لا يليق، وكان يجب على الحكم إشهار الكارت الأصفر له، وكان على الحكم عدم احتساب التسلل واستكمل المباراة لأنه حكم كبير ويجب أن يكون واعى بهذه اللعبة".

وأضاف جهاد جريشة: "ركلة جزاء الأهلى صحيحة 100% لوجود شد من المدافع محمد مجدى أفشة داخل المنطقة، كما أن مطالبة محمود كهربا لركلة جزاء لا ترتقى لاحتسابها رغم وجود إعاقة بسيط وأنا مع الحكم لا تحتسب".

وتابع جهاد جريشة: "الحكم هشام الفلالى عمل مباراة مميزة جدا ولا يوجد عنده خطأ ملموس، ولكن هذه اللقطة بوظت الصورة التى قدمها طاقم الحكام".

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.