موعد مباراة الأهلى القادمة أمام البنك الأهلى فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة منتخب السويس التي أقيمت مساء الأحد فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولى، من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري، التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري لحسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.

وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:

ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو



موعد مباراة الاهلى القادمة أمام البنك الاهلى بالدوري موعد مباراة الاهلى القادمة أمام البنك الاهلى بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الاهلى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الاهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الاهلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.