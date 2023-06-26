شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الرئيس الإقليمى للأولمبياد والوفود المشاركة فى دورة ألعاب برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال لقائه برؤساء وفود دول المنطقة المشاركين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين، وقبل ساعات من انتهاء الألعاب وعودتهم إلى بلادهم، على دعوتهم لاستثمار نتائجهم المبهرة بإقامة العديد من الأحداث الرياضية والبطولات الإقليمية، مؤكدا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتسليط الضوء على أنشطة الأولمبياد الخاص.

وأوضح أن ذلك نتيجة لدراسات علمية أجريت على الآثار الإيجابية التي تجنيها الدول وتستفيد منها البرامج، من خلال إقامة تلك الأحداث والفعاليات والألعاب، وقد حدث ذلك في الإمارات مع استضافتها للألعاب العالمية 2019، وما زال صدى نجاح الإمارات مدويا حتى الآن، وكذلك استضافتها لثلاث ألعاب إقليمية 2006 و2008 و2018، وكذلك استضافة مصر بداية من الألعاب الإقليمية الأولى عام 1999 وتصفيات كأس العالم وإقليمية 2014، وأول ألعاب أفريقية 2020، واستضافة المغرب لإقليمية 2000 والمؤتمر الاستراتيجي العالمي 2010 ولبنان لأول كأس إقليمى للفتيات لكرة السلة 2005 والكأس الإقليمي لرفع الأثقال وقبلهما الإقليمية الثالثة 2002، واستضافة تونس لإقليمية 2004، وكذلك استضافة البحرين لكأس التراثليون، وعمان لكأس التنس الأرضي.

ورأى أن المرحلة القادمة تحتاج من كل برامج المنطقة تنشيط إقامة أحداث رياضية مماثلة، ونظرا لقلة الإمكانات المالية تتم إقامة كأس إقليمية في رياضة أو اثنين أو ثلاثة، وأن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الرئاسة الإقليمية وحتى تعود برامج المنطقة إلى أنشطتها السابقة، وأن الرئاسة الإقليمية سوف تقوم بتقديم الدعم الفني وإقامة الدورات التدريبية اللازمة في مختلف الرياضات.

ووجه الرئيس الإقليمي التحية إلى كل من: تونس وليبيا وفلسطين والعراق، على مشاركتهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، وأن تلك المشاركة رغم ما يعانونه من مشكلات ضخمة يؤكد مدى ما يتمتع به القائمون على هذه البرامج من إصرار وعزيمة ومثابرة وهو ما يجعله على يقين من أنهم سوف يصلون إلى بر الأمان، ويحققون للاعبي الأولمبياد الخاص في بلادهم الهدف الذي نصبوا إليه جميعا من تغير حياة ذوي الإعاقة الفكرية من خلال الرياضة وما يقدمه لهم الأولمبياد الخاص من مبادرات أخرى.

وعبر الرئيس الإقليمي عن سعادته الغامرة بما حققه لاعبون من المنطقة من ميداليات، وظهورهم بمستويات فنية رائعة، وسط مشاركة 190 دولة واقتراب إجمالي عدد بعثات المنطقة إلى ألف مشارك، وخلال الحوار المفتوح بينه وبين رؤساء الوفد وتحدث معهم حول العديد من القضايا المهمة، وأعلن عن قيامه قريبا بزيارة عدد من دول المنطقة واللقاء بوزراء الرياضة بها.

وقد شارك في هذا الاجتماع من الرئاسة الإقليمية دكتور عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، ودكتور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات.

ومثّل مصر الدكتور باسم التهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة، طلال الهاشمي رئيس وفد الإمارات، ونائبه عمرو بدوي، وفيقة خليل المدير الوطني للأولمبياد الخاص البحريني رئيس الوفد، هناء الزواوي رئيس الأولمبياد الخاص الكويتي، ورحاب بورسلى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رئيس الوفد، عبد القادر المطوع رئيس وفد الأولمبياد الخاص القطري، نسيم الشرادي رئيس الأولمبياد الخاص المغربي ورئيس الوفد محمد سالم شحل وبالراشدي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني، ورئيس الوفد رضوان شربل رئيس الأولمبياد الخاص الجزائري رئيس الوفد، فؤاد مروش نائب رئيس بعثة الأولمبياد الخاص اللبناني، عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي ورئيس الوفد، سعد عبد ياسين رئيس الأولمبياد الخاص العراقي ورئيس البعثة د. على الشواهين المدير الوطني للأولمبياد الخاص الأردني رئيس الوفد، على كاشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإيراني ورئيس الوفد، وعيسى الكوشلي المدير الوطني رئيس الوفد الليبي وصبري أبوميس مدير الرياضة، ومروان وشاحي رئيس الأولمبياد الخاص الفلسطيني ورئيس الوفد، وايدا ولد سيدى رئيس الأولمبياد الخاص الموريتاني رئيس الوفد، وطلال برنية المدير الوطني ورئيس الوفد السوري.