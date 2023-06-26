موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة غزل المحلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وحقق الزمالك الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.