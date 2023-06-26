شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.
وحقق الزمالك الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.
ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري
يستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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