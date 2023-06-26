شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة المصرى فى الجولة 31 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فيوتشر استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة النادي المصري، في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وودع فيوتشر كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد الهزيمة أمام المصري فى نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، وذلك بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة غلق صفحة كأس الرابطة والتركيز على انهاء الموسم الجاري في مركز يليق بالفريق، خاصة بعدما أخفق في الدفاع عن لقبه بكأس الرابطة.