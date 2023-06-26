محمد عبدالجليل: مستوى الزمالك في تصاعد مع أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الأوليمبي المصري قادر على الصعود إلى الأولمبياد، لكنه من الصعب أن يتوج باللقب، مشيرا إلى أنه يضم لاعبين مميزين.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "منتخب مصر قدم أداء جيد أمام النيجر، لكن انهاء الهجمات لم يكن بشكل جيد، لكن منتخب النيجر تفوق بدنيا في الدقائق الأخيرة".

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي يفتقد للقائد، وابراهيم عادل لاعب جيد ولكنه لا يجب أن يكون "كابتن" المنتخب".

وأكمل محمد عبدالجليل: "عبدالرحمن عاطف اجويرو لا يلعب بشكل اساسي مع غزل المحلة، وهو مهاجم عادي، كان يجب استغلال الكرات الثابتة بشكل أفضل امام النيجر، ولكن مباراة مصر ومالي في الجولة المقبلة لا يجب ان نخسر بأي شكل، على الاقل نقطة التعادل".

وتطرق محمد عبدالجليل للحديث عن لقاء الزمالك وفاركو وقال: "بدأ لاعبو الفريق الأبيض يستوعبوا طريقة لعب أوسوريو نوعا ما في الفترة الأخيرة، وفتوح وشلبي قدموا مستوى جيد خلال المباراة، ومصطفى شلبي بدأ يركز في المباريات، كما اعجبني ابراهيما نداي بدأ يشارك ويظهر بشكل افضل، ولكن مستوى الزمالك في تصاعد واضح".

وحول موقف سيف فاروق جعفر وتوقيعه لنادي بيراميدز، علق محمد عبدالجليل قائلا: "هناك مشكلة ازلية في الزمالك، كان يجب تجديد عقود يوسف أسامة وسيف جعفر من فترة طويلة، الثنائي تعرضوا لاغراءات كبيرة من بيراميدز، وكيف سيوقع الزمالك مع محترفين أجانب وهو فشل في التجديد مع ناشئين النادي".

ميدو يكشف كواليس أزمة انتقال سيف جعفر لبيراميدز

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل جلسة سيف جعفر لاعب الفارس الأبيض مع مرتضى منصور في وقت سابق لتجديد عقده مع النادي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف فاروق جعفر اتفق مع مسؤولي الزمالك على كل شئ فيما يخص تجديد عقده والزمالك قدم له عقد مميز يليق بإمكانياته"

وأضاف نجم القلعة البيضاء السابق : "سيف بعد ما خلاص كان هيوقع على العقود الخاصة بتجديد عقده مع الزمالك قال فجأة للمستشار مرتضى منصور معلش انا كنت واعد امي إني امضي العقد معاها وقتها قولتلهم في حاجة مش مظبوطة".