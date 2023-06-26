شقيق الشحات: رفضنا الزمالك وثلاثة دوريات عربية من أجل الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن تلقي شقيقه عرضا للانتقال إلى نادي الزمالك وثلاثة دوريات عربية.

وقال محمد الشحات في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع كريم رمزي على شاشة القناة الأولى: "تلقينا عرضا عن طريق وسطاء لانتقال حسين إلى نادي الزمالك، وكذلك ثلاثة دوريات عربية منها الدوري السعودي، إلا أن حسين رفض وتمسك بالاستمرار مع الأهلي على الرغم من أن العروض كانت قيمتها المالية أضعاف ما سيتقاضاه مع الأهلي".

وعن تأخر التجديد حتى نهاية الموسم، قال محمد الشحات: "كنا نركز في بطولة إفريقيا وبعدها انضم حسين للمنتخب، وبعد العودة جلست مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة واحدة لم تستغرق 30 دقيقة واتفقنا على التجديد دون شروط".

وأكد محمد الشحات أن حسين يرغب في الاستمرار داخل النادي الأهلي لآخر العمر، وهو ما دفعه للتوقيع فورا للنادي الأهلي دون وضع أي شروط كما ردد البعض.

أحمد أيوب: الأهلي يجني ثمار استقراره

أكد أحمد أيوب مدرب حرس الحدود السابق، أن مواجهة الأهلي ضد منتخب السويس كانت صعبة في ظل طموح المنافس، الذي لعب بشكل دفاعي، من أجل تقليل الفروق الفنية، مشددًا على أن ميمي فريد مدرب منتخب السويس كان يلعب على عامل الوقت من أجل الوصول لوقت اضافي وركلات جزاء.

وقال أيوب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي لم يكن الأفضل، كان الأفضل البدء بـ قندوسي أو أفشة في وسط الملعب، حتى لو لم يكن يعرف منتخب السويس جيدًا، خصوصا أنه فريق في القسم الثاني".

وأضاف: "كولر عليه أن يتميز بالمرونة المطلوبة في التعامل مع بعض المباريات، لكن وجهات نظر المدربين بالطبع، والمدرب السويسري حقق كل البطولات خلال الموسم الحالي".

وأكمل: "كان من الافضل اليوم عدم مشاركة حمدي فتحي طالما سيرحل إلى الوكرة، الأفضل تجهيز البديل، لابد أن يكون هناك مرونة أكبر من جانب كولر وفقا لمعطيات المنافس، ولكن لا أعرف ماذا يدور في عقل المدير الفني للأهلي".

وزاد: "طالما كولر يرى أن خالد عبدالفتاح في الجبهة اليسرى هو الأفضل كبديل لـ علي معلول، فأنا أؤيد وجهة نظر المدير الفني".

وأردف: "طاهر محمد طاهر لا يشارك باستمرار في الفترة الماضية بشكل مستمر، ولذلك يظهر بعيدا عن الأداء الجيد، ولذلك يظهر رتم اللاعب بعيدًا عن زملائه تماما، لكنه لاعب جيد وأنصحه أن يقاتل لاستعادة مستواه سريعا".