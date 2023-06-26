شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالحدود لدراسة الداخلية قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق الداخلية بالدوري، خاصة مباراة الداخلية وحرس الحدود التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى أبناء علاء عبد العال قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب تدريباته بمقر الفريق بالجبل الأخضر، استعدادا للقاء المرتقب للفريق أمام الداخلية، وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، صفحة كأس مصر مؤقتاً، وذلك بعد تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على سيراميكا في دور الـ 16 بهدف نظيف.

وبدأ جهاز المقاولون استعداداته للقاء المرتقب أمام الداخلية في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

من جانبه، أشاد محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا، بعد الفوز بهدف نظيف في مباراة دور الـ 16.

وقال عادل فى تصريحات تليفزيونية، إن المقاولون يملك مدرباً قديراً وهو شوقي غريب الذي يسيطر على غرف الملابس بشكل أكثر من مميز.