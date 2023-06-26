شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس فى نهائى البطولة العربية لناشئي وناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئى كرة السلة تحت 16 سنة مع نظيره التونسى فى منافسات نهائى البطولة العربية التى تقام بالأردن وتختتم اليوم. وصعد منتخب ناشئ كرة السلة للنهائى بعد التغلب على الجزائر بينما صعد منتخب تونس بعد الفوز على الأردن.

ويشارك منتخب ناشئى السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.

فى ذات الصدد، يلتقى منتخب ناشئات السلة مع نظيره التونسى فى نهائى منافسات الناشئات، بعدما صعد المنتخب الوطنى بعد الفوز على الاردن، بينما صعد منتخب تونس بالفوز على الجزائر.

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.