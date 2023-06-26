شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسابق الزمن لتجهيز حسين السيد لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
حسين السيد اشتكى من شد فى العضلة الأمامية، خضع معه لبرنامج تأهيلي مكثف، قبل مواجهة فيوتشر فى نصف نهائي كأس الرابطة، ليغيب عن تلك المباراة.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضي، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.
وينتظر المصري الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندري فى نهائي المسابقة.
من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري العام.
ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
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