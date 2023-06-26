شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسابق الزمن لتجهيز حسين السيد لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادي المصري برئاسة الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، الوقت لتجهيز حسين السيد ظهير أيسر الفريق، استعداداً للقاء المقبل أمام فيوتشر ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

حسين السيد اشتكى من شد فى العضلة الأمامية، خضع معه لبرنامج تأهيلي مكثف، قبل مواجهة فيوتشر فى نصف نهائي كأس الرابطة، ليغيب عن تلك المباراة.