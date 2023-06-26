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الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم، الاثنين، التحضير لمباراته أمام البنك الأهلي فى المباراة التي تجمعهما الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، دون الحصول على راحة سلبية بعد الانتهاء من مباراته أمام منتخب السويس أمس الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لفريق البنك الأهلي للوقوف على أسلوبه فى اللعب وطريقة لعبه وتحضير الهجمة ووضعيته في الحالة الدفاعية، وأبرز اللاعبين في صفوفه، من أجل تحديد الخطة التي سيلعب بها مباراته القادمة، في ظل رغبته في مواصلة تحقيق الانتصارات في على أمل حسم الدرع مبكرا في ظل حاجته إلى 12 نقطة ليتأكد من التتويج بالدرع الـ43 في تاريخه بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي منذ ساعات بتجديد عقود ثلاثي الفريق "رامي ربيعة وحسين الشحات وياسر إبراهيم"، ونشرت صوراً للاعبين الثلاثة وهم يحملون كأس أفريقيا.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي قد أعلن تجديد حسين الشحات لمدة ثلاثة مواسم كما أعلن تجديد عقد رامي ربيعة لمدة عامين قادمين ليستمر مع الفريق الأحمر حتى عام 2025 وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع إدارة النادي، ولجنة التخطيط كما أعلن أمير توفيق تجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع دارة النادي ولجنة التخطيط.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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