شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي اليوم، الاثنين، التحضير لمباراته أمام البنك الأهلي فى المباراة التي تجمعهما الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، دون الحصول على راحة سلبية بعد الانتهاء من مباراته أمام منتخب السويس أمس الأحد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لفريق البنك الأهلي للوقوف على أسلوبه فى اللعب وطريقة لعبه وتحضير الهجمة ووضعيته في الحالة الدفاعية، وأبرز اللاعبين في صفوفه، من أجل تحديد الخطة التي سيلعب بها مباراته القادمة، في ظل رغبته في مواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري المصري على أمل حسم الدرع مبكرا في ظل حاجته إلى 12 نقطة ليتأكد من التتويج بالدرع الـ43 في تاريخه بشكل رسمي.