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اتحاد الكرة يفرج عن مكافآت منتخب مصر المتأخرة

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القاهرة - سامية سيد - طلب روى فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة صرف مكافآت لاعبى منتخب مصر المتأخرة منذ توليه المسئولية، حيث لم يصرف الاتحاد أى مكافآت طوال الفترة الماضية. ووافق اتحاد الكرة على طلب الخواجة وبدأت الجبلاية بالفعل صرف مستحقات لاعبي المنتخب الأول.

 

على صعيد مختلف، يصرف مجلس إدارة اتحاد الكرة جزءاً من مستحقات الحكام المتأخرة خلال ساعات، وتحديدا قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، وقرر المجلس جدولة مستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة، بحيث يحصل الحكام على كافة المستحقات مع نهاية الموسم الجارى.

 

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية بالإمارات في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 بمشاركة منتخب مصر بطل أمم أفريقيا.

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي لكأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر بعد الوصول لنهائي أمم أفريقيا أمام السنغال.

وأسفرت قرعة دورة الألعاب الأفريقية للكرة الشاطئية التى ستقام فى تونس، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بالبطولة التي ستقام خلال يونيو الجارى.

ويواجه الفراعنة منتخبات، المغرب وليبيا وجزر القمر، وحضر مراسم القرعة محمد منجي المدير الإداري لمنتخب مصر.

وأكد مصطفى لطفى، المدير الفنى  لمنتخب الشاطئية، أن القرعة جاءت متوازنة فى ظل قوة المنتخبات المشاركة فى البطولة، وأنه يسعى إلى مواصلة سلسلة النتائج الايجابية التى حققها المنتخب وأخرها التتويج بكأس العرب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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