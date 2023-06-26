شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفرج عن مكافآت منتخب مصر المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب روى فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة صرف مكافآت لاعبى منتخب مصر المتأخرة منذ توليه المسئولية، حيث لم يصرف الاتحاد أى مكافآت طوال الفترة الماضية. ووافق اتحاد الكرة على طلب الخواجة وبدأت الجبلاية بالفعل صرف مستحقات لاعبي المنتخب الأول.

على صعيد مختلف، يصرف مجلس إدارة اتحاد الكرة جزءاً من مستحقات الحكام المتأخرة خلال ساعات، وتحديدا قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، وقرر المجلس جدولة مستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة، بحيث يحصل الحكام على كافة المستحقات مع نهاية الموسم الجارى.