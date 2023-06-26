شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، معسكر إعداد مغلق اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، حيث يختتم الفريق الأبيض تدريباته الجماعية ثم يعلن أوسوريو قائمة اللاعبين التى ستدخل المعسكر استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويعمل أوسوريو على تحفيز لاعبيه وحثهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من فريق المحلة، لاسيما وإن المباراة ستكون في غاية القوة والندية نظرًا لموقف الحلة في جدول ترتيب الدورى، وحاجة الفريق لكل نقطة حتى يهرب من شبح الهبوط للقسم الثانى.