شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يغادر إلى قطر للخضوع للكشف الطبي فى الوكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي خلال الساعات القادمة إلى قطر للخضوع للكشف الطبي فى نادي الوكرة القطري، الذى أنهى صفقة شراء خدمات اللاعب بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل حصول الأهلي على 3.5 مليون دولار، بخلاف القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب، قبل أن يعود إلى القاهرة مرة أخرى.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في الوكرة القطري على تأجيل سفر حمدي فتحي إلى قطر لحين الانتهاء من مباراة الفريق الأحمر أمام منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ودارت سلسلة مكثفة من المفاوضات بين مسئولي الناديين خلال الأيام الماضية قبل أن يتم الاتفاق على كافة البنود الخاصة بعقود بيع اللاعب، ومنها الاتفاق على وضع بعض البنود الإضافية بالعقد تمنح الأهلي مبالغ مالية، بخلاف الحصول على نسبة 20% من عائد بيع الوكرة القطري لحمدي فتحي في المستقبل.

يذكر أن إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من عائد بيع حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري، يخصم منها مبلغ 30 مليون جنيه قيمة شراء الأهلي لصفقة حمدي فتحي من إنبي في بداية عام 2019، حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة إنبي ما بين 400 إلى 450 ألف دولار.