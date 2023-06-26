شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يلتقى الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيرامكيا، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع الاتحاد السكندرى فى إطار نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم. وتأهل فريق سيراميكا لنصف النهائى بعدما أطاح بفريق البنك الأهلى بنتيجة 4/ 2 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2/2، فيما فاز الاتحاد السكندرى على فريق إنبى 3/ 2 فى نفس الدور.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لمواصلة رحلته فى كأس الرابطة والاطاحة بالاتحاد والاقتراب خطوة مهمة من تحقيق أول بطولة فى تاريخه، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل العبور للنهائى وتعويض الإخفاق الذى حدث بعجد الخروج من كأس مصر على يد المقاولون العرب فى المباراة الماضية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

وفى المقابل، يسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لقيادة الفريق لعبور عقبة سيراميكا والوصول لنهائى كأس رابطة الأندية والتتويج بها، وحذر اللاعبين من خطورة فريق سيراميكا الذى يتميز بخط هجومه وخاصة أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم، وطالب بتضييق المساحات وحرمانه من الوصول لمرمى زعيم الثغر.

وودع فريق الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر أمام بيراميدز فى دور الـ16 بعدما نجح فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف قاتل لبيراميدز فى الدقيقة 94، لينهى مغامرة سيد البلد فى كأس مصر.