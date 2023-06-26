أبرز مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 في كأس آسيا للناشئين والكأس الذهبية والدوري التونسي وغيرها والقنوات الناقلة.

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم مساء اليوم الإثنين بعدد من المباريات المرتقبة محليًا وعالميًا.

تُقام مباريات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين، بجانب مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية ومباريات في الدوري التونسي.

مواعيد مباريات اليوم

ويواجه المنتخب السعودي نظيره أوزباكستان في ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا.

وتلعب المكسيك مع الهندوراس في مجموعات الكأس الذهبية في الولايات المتحدة.

وعربيا يواجه الأولمبي الباجي نظيره الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي، ومحليا يلعب سيراميكا مع الاتحاد في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد السكندري (20:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1.

مباريات اليوم في كأس آسيا للناشئين

اليابان × أستراليا (13:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC, AD Sports AFC

السعودية × أوزباكستان (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC, AD Sports AFC, SSC1 HD

مباريات اليوم في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

المكسيك × الهندوراس (3:00 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية 2

مباريات اليوم في الدوري التونسي

الأولمبي الباجي × الاتحاد المنستيري (18:30 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية 2

