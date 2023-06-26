شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على جاهزية شبانة لمواجهة المحلة.. وتعليمات خاصة لـ"منسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على جاهزية محمود شبانة مدافع الفارس الأبيض، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وشعوره بآلام فى العضلة الضامة أدت لغياب اللاعب عن مواجهة فاركو فى كأس مصر، والتي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 3 / 1 وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وشارك محمود شبانة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعدما سمح له الجهاز الطبي بالمشاركة، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، ليدخل اهتمامات أوسوريو كورقة على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة.

على صعيد متصل، منح كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لناصر منسى مهاجم الفريق، من أجل تطوير بعض الجوانب الفنية لدى اللاعب، حتي يتم الاعتماد عليه بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ويرغب أوسوريو في تطوير إمكانيات ناصر منسى حتى يصبح مهاجم سوبر يتم الاعتماد عليه بشكل أساسى في المرحلة المقبلة.