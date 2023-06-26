شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد الأندية المُشاركة فى بطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا، بغض النظر عن موافقة الكاف على تأجيل إرسالها حتى 10 يوليو المقبل، حيث يشارك الأهلى وبيراميدز في دورى الأبطال، بينما يشارك فيوتشر والزمالك فى الكونفدرالية.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 10 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قبل أيام قليلة، خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يطالب فيه بتأجيل إرسال أسماء الفرق التى تمثل مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري.

واستند اتحاد الكرة فى طلبه على استمرار بطولة الدورى فى مصر وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، مع وجود عدم ارتباطات فى بطولتى أفريقيا فى النصف الأول من يوليو المقبل.

جاء ذلك بعدما تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم من كاف يخطره فيه، بموعد إرسال الأندية المشاركة فى مسابقتى دورى الأبطال وكأس الكونفدرالية، وتضمن الخطاب ضرورة إرسال الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية فى موعد أقصاه 30 يونيو.

وحدد كاف شروط المشاركة وفقا للمسابقات المحلية التى لم تكتمل فى موسم 2022 / 2023 على أن يتم إرسال الفرق المشاركة وفق المعايير المحددة فى الاتحاد المصرى وباقى الاتحادات.