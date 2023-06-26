شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد الصفقات الجديدة فى جلسة مع مسئولى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اختياراته من الصفقات الجديدة خلال موسم الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الجلسة التى جمعته مع مسئولي القلعة الحمراء ولجنة التخطيط فى الأيام الماضية، واتفق خلالها على تدعيم 5 مراكز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وطلب مارسيل كولر تدعيم صفوف الأهلي بضم مهاجم أجنبي سوبر ولاعب وسط مدافع بدلا من حمدي فتحي، وظهير أيسر مع التونسي علي معلول، فى ظل نقص خبرات الثنائي محمد أشرف وكريم الدبيس، وكذلك ضم مدافع فى الميركاتو الصيفى المقبل، ويرغب فى ضم جناح أيسر سواء محلي أو أجنبي.

ويملك الأهلي 6 لاعبين أجانب هم علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو وأحمد قندوسي وبيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو، ويحتاج للتفريط فى أى لاعب من الخماسي فوق السن، فيما يمكنه التعاقد مع لاعب جديد تحت السن، باعتبار أن اللائحة تسمح له بالتعاقد مع ثنائي تحت السن، واكتفي فى الانتقالات الشتوية الماضية بالتعاقد مع كريستو فقط.