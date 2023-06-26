اتحاد الكرة يشكل لجنة ثلاثية قبل اختيار منتخبات الناشئين

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة ثلاثية تضم عامر حسين وحازم إمام ومحمد بركات أعضاء المجلس، لدراسة واختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر للشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 خلال الفترة المقبلة.

ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى الأيام المقبلة، ملف تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 وفقا للمعايير التى تم وضعها من قبل المجلس، وأبرزها الشهادات العلمية، بجانب تاريخه كلاعب والبطولات التى شارك فيها وحققها سواء محلية أو عربية أو أولمبية أو غيره.

واستقر اتحاد الكرة على بعض الأسماء المرشحة لتدريبات المنتخبات 2005 و2007 و2008 و2009 ومنتخب المحليين، ومن بين تلك الأسماء محمد شوقي لتدريب منتخب 2005، وسيد معوض لتدريب منتخب 2008، وخالد جلال لتدريب منتخب المحليين، وما زالت هناك أسماء أخرى مرشحة لتدريب منتخبي 2007، و 2009، لكن ينتظر اتحاد الكرة تشكيلهما إلى بعد انتهاء بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بمشاركة المنتخب الأولمبي.

واقترب خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك والبنك الأهلي من تدريب منتخب مصر للمحليين فى المرحلة المقبلة.

وتصدر خالد جلال ترشيحات اتحاد الكرة بالتنسيق مع فيتوريا لاسيما وأن جلال يحصل حاليا على رخصة المدربين A وسبق له الحصول على بطولة الكأس مع الزمالك.

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة إطلاق "دورى الرديف" الفترة المقبلة، وتحديدا قبل تشكيل منتخب مصر للمحليين، على أن يتم من خلاله اختيار لاعبى منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها، للمشاركة فى النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.