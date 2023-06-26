شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يطالب محمود حمادة بتأجيل مفاوضات الأهلى والزمالك لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولي نادى فاركو من محمود حمادة لاعب خط وسط الفريق تأجيل مناقشة عروض الأهلى والزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية لحين نهاية مباريات الدوري خوفاً من تأثر الفريق بغياب تركيزه لاسيما أن نادى فاركو يتطلع لإنهاء موسمه في مركز متميز يليق بقدرات لاعبيه وجهازه الفني.

ولا يزال محمود حمادة هو الخيار الثاني لدعم خط وسط الأهلي في الموسم المقبل بعد محمد رضا "بوبو" لاعب فيوتشر عقب تأكد رحيل حمدى فتحى لاعب خط وسط المارد الأحمر للوكرة القطري كما يرغب الزمالك في التعاقد مع نجم فاركو لدعم خط وسطه لإستعادة البطولات الغائبة عن الفارس الأبيض.

محمود حمادة البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فاركو 31 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم ، ويقدم محمود حمادة مستوى مميز مع فاركو في ثاني مواسم الفريق بالدوري المصري.

ويستعد فاركو لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.