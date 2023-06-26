«كان عايز 12 مليون جنيه في الموسم».. مرتضى منصور عن سيف فاروق جعفر: مضى لـ الزمالك وسرق العقود

الشارقة - اميمة ياسر -

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما قويا على لاعب الفريق الأبيض سيف فاروق جعفر، بعد التأكد من توقيعه على عقود انتقاله إلى بيراميدز، معلنًا إغلاق صفحة التجديد له ورحيله.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب": "سيف فاروق جعفر ليس أفضل من طارق حامد أو أبو جبل أو أي لاعب، هو ليس في منتخب مصر، اللاعب جلس مع عبد الواحد السيد وتحدثا، وبعد ذلك طلب أن يجلس معي، وجاء بالفعل هو ووكيله حازم فتوح، وطلبت منه أولًا أن يوقع على عقود التجديد، وبالفعل وقع على العقود".

وأضاف رئيس الزمالك: "لن أدخل في مشاجرة فاروق جعفر مع طليقته أو التي خلعته، فاروق قال اللاعب ابن النادي وسيوقع للأبيض، وطليقته قالت بالعناد لن يستمر، نحن لسنا متفرغين لـ(قلة الأدب)".

وتابع: "اللاعب أثناء خروجه من النادي أخذ العقود معه، وقال للإداري إنه سيطلع والدته على العقود، اللاعب وقع وبصم، والمبالغ وضعت في العقود، وعندما طلبت العقود لتوثيقها الإداري قال لي أن اللاعب أخذها، من المفترض أن سيف كان سيحضر العقود أمس، ولكنه لم يأتي، فوجئنا أنه يريد الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم، وأنا لو فعلت ذلك سأخرب غرفة الملابس".

وواصل مرتضى: "سيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد يحصلان على مليون جنيه وهما يلعبان في المنتخب، هل يصح أن أعطي سيف 12 مليونًا وهو لا يلعب في المنتخب؟!، ثم سألت أوسوريو عن سيف فاروق ويوسف أسامة وقال لي إنه لا يحتاجهما في الفريق، والدليل أنه لا يستعين بهما في المباريات، ومن يبيع الزمالك فالنادي لا يريده، أنا لست محمود الخطيب ولن أفعل مثله، قلت الساعة 2 لو لم يأتي اللاعبان فلن يكون لهما مكان في النادي".

ووجه مرتضى رسالة لوالدة سيف فاروق جعفر، قائلا: "يا جيهان أنا وقفت معك كثيرًا، لكني لست متعجبًا، أي رجل وزوجته يتشاجران، ولكنك أخذتي سيف وأخته ليشهدا ضد والدهما في النيابة والمحكمة، وبناءً على هذه الشهادة أخذ 3 سنوات سجن، أنتي دمرتي شخصية الأولاد، عندما سألت فاروق متى آخر مرة جلست مع سيف، قال يمكن منذ 10 سنوات، أنتي تجرأتي وجعلتي ابنك وابنتك يشهدان ضد والدهما، هل تخيلتي نفسية الأولاد أو نفسية الأب؟! ابنك معك، والده لا يريده والنادي أيضًا لا يريده".

وأكمل: "ولكن النادي لا يترك حقه، هذا بلاغ للمحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، العقود التي أخذها من الإداري استيلاء على المال العام، لأن العقود ملك النادي، ونحن لا نريده، يا سيف إذا كنت تستحق 100 مليون سأعطيك، لكن أنت لا تستحق 12 مليونًا، هو صفحة وأغلقتها، ولكن أريد نسخ العقود التي وقع عليها،، (وخليك ماشي ورا والدتك وسيد مرعي يا سيف)".

وقال رئيس الزمالك: "سيد مرعي وكيل اللاعبين قال لسيف لا تذهب للنادي لأنهم سيأتون لك ببلطجية، هل سأفعل ذلك من أجلك أنت يا سيف؟!، أنا كنت أحملك على كتفي، أنت أضعت تاريخ فاروق جعفر في النادي، أتمنى لك التوفيق في بيراميدز لكن يجب أن تُعيد العقود، وأن تلعب في بيراميدز أو الأهلي أنت حر، أنت بعت النادي والمدرب قال إنه لا يريده هو ويوسف أسامة".

وأضاف: "يا جماهير الزمالك هذه قصة سيف، من سيبكي عليه لا يُحب الزمالك، كل ما طلبه نفذته له، لكن والدته جعلته يطلب 12 مليون جنيه، هي تُسلط أحمد شوبير لكي يكتب حتى يأخذ اللاعب هذا المبلغ، ونيمار وحسام يلعبان بجانبه ويحصلان على مليون".

وأوضح: "سيف قال في الهاتف أنا وقعت لـ بيراميدز منذ شهرين، وفعل كل هذه القصة لكي يزيد الأموال التي سيحصل عليها من بيراميدز".

وأكد مرتضى: "أما بخصوص من قالوا إن اللاعبين تمردوا اليوم ولم يُشاركوا في التدريبات، لم يحدث ذلك، اجتمعت معهم اليوم وقلت لهم إن الأهم هذا الموسم هي البطولة العربية، وهم لاعبون رجال تحملوا الكثير بسبب حجز ممدوح عباس على الأموال".

واستطرد: "يا جمهور الزمالك اطمئنوا وأعرف أن عندكم كرامة وكبرياء، سيف ليس أغلى من طارق حامد وأبو جبل أو أي لاعب ترك النادي، هذا نادي الزمالك، مرتضى منصور يرحل لكن الزمالك أهم منا جميعًا".

وتابع رئيس الزمالك: "يا سيف (أنت في أولى حضانة)، تريد 12 مليونًا و(أنت في أولى حضانة؟)، عليك أن ترى مستقبلك بعيدًا لأن النادي أغلق أمامك مدى الحياة، ووالدتك لن تقترب من النادي".

وأكمل مرتضى: "يا جمهور الزمالك أنت جمهور قوي وشجاع، من يبيعك قل له (مع السلامة والقلب دعيلك)".

ولفت: "لي عتاب على الأستاذ سالم الشامسي، المسؤولون في بيراميدز الذين ينتمون للأهلي، هل ليس أمامهم إلا لاعبي الزمالك؟، عبد الله السعيد عندما أردت ضمه استأذنتك أولًا وأنت قلت لي بالحرف أنه من أصول النادي، بعدها ابتعدت عن اللاعب، هذه هي الأصول التي نحترمها، أنت محترم وبلدك محترمة وعليك أن يكون لك وقفة مع المسؤولين في النادي".

واختتم مرتضى منصور: "إن شاء الله القادم أفضل للزمالك والخير سيتدفق، ويا جماهير الزمالك دعموا فريقكم وليس مرتضى أو أي لاعب".