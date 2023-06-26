شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز غيابات الزمالك أمام غزل المحلة غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة في اطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى، فى اللقاء المقرر له غدا الثلاثاء باستاد القاهرة.

ومن المتوقع غياب 8 لاعبين عن صفوف الزمالك أمام غزل المحلة لأسباب مختلفة، سواء بسبب الإصابة أو الانضمام للمنتخب الأولمبى فى مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب أو أسباب إدارية، وأبرز المتوقع غيابهم سيف فاروق جعفر، ويوسف أسامة نبيه.

كما يغيب عن الزمالك فى مباراة غزل المحلة كل من حسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وحاتم سكر، لتواجدهم مع المنتخب الأولمبى، ومحمود حمدى "الونش"، ومحمد عبد الشافى، وعبد الله جمعة للإصابة.

فى سياق آخر، اطمأن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على جاهزية محمود شبانة مدافع الفارس الأبيض، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وشعوره بآلام فى العضلة الضامة أدت لغياب اللاعب عن مواجهة فاركو فى كأس مصر، والتي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 3 / 1 وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وشارك محمود شبانة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعدما سمح له الجهاز الطبي بالمشاركة، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، ليدخل اهتمامات أوسوريو كورقة على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة.

على صعيد متصل، منح كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لناصر منسى مهاجم الفريق، من أجل تطوير بعض الجوانب الفنية لدى اللاعب، حتي يتم الاعتماد عليه بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ويرغب أوسوريو في تطوير إمكانيات ناصر منسى حتى يصبح مهاجم سوبر يتم الاعتماد عليه بشكل أساسى في المرحلة المقبلة.