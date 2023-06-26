شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى مصر وتونس فى نهائى البطولة العربية للسلة للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئى كرة السلة تحت 16 سنة "أولاد وبنات"، اليوم الاثنين، مع نظيره التونسى فى منافسات نهائى البطولة العربية التى تقام بالأردن وتختتم اليوم.

تقام مباراة منتخب الناشئين أمام تونس فى السادسة مساءً، بينما تقام مباراة الناشئات فى الرابعة عصراً على نفس الصالة.

طريق صعود المنتخب للنهائى

وصعد منتخب ناشئى كرة السلة للنهائى بعد التغلب على الجزائر، بينما صعد منتخب تونس بعد الفوز على الأردن، وعلى مستوى البنات صعد المنتخب الوطنى بعد الفوز على الأردن، بينما صعد منتخب تونس بالفوز على الجزائر.

قائمة منتخب الناشئين

يشارك منتخب ناشئى السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: محمد وائل، زين الدين أدهم، رامى مجدى، أنس عبد المطلب، يوسف الجابرى، على عسران، أمير مجدى، نور الصاوى، عمر حاتم، عمر موفق، يوسف الحلوانى، أحمد ربيع، أحمد فادى، عمر عصام.

قائمة منتخب الناشئات

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى.