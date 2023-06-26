شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف البنك الأهلى بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى رحلة استكشاف فريق البنك الأهلى بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري، بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر يقربه من التتويج بالدوري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة فى آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.

وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:

ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو

يستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الاهلى الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله حسين الشحات ليصعد لدور الستة عشر بكأس مصر ويضرب موعداً مع الداخلية.