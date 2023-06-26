رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع جوندوجان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، ضم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، لتدعيم خط وسط البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة بموقع "تويتر"، صورة للنجم الألماني بقميص البارسا، معلقا: "جوندوجان برشلوني".

وإجتاز جوندوجان الكشف الطبي في برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله إلى النادي الكتالوني، في صفقة مجانية.

ووفقا لوسائل إعلامية إسبانية، فقد وقع جوندوجان مع برشلونة على عقد لمدة موسمين حتي يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.