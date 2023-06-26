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رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع جوندوجان

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أعلن نادي الإسباني، رسميا، ضم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، لتدعيم خط وسط البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة بموقع "تويتر"، صورة للنجم الألماني بقميص البارسا، معلقا: "جوندوجان برشلوني".

وإجتاز جوندوجان الكشف الطبي في برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يوقع على عقود انتقاله إلى النادي الكتالوني، في صفقة مجانية.

ووفقا لوسائل إعلامية إسبانية، فقد وقع جوندوجان مع برشلونة على عقد لمدة موسمين حتي يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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