الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع السنغالي خاليدو كوليبالي

أعلن نادي الهلال السعودي، الأحد، تعاقده رسميا مع السنغالي خاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي لثلاث مواسم قادمة.



ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو لكوليبالي يقول فيه: "أنا هنا مع من يصنع المجد حاضرا ومستقبلا".



ولم يكشف الهلال عن قيمة الصفقة حتى اللحظة، إلا أن التقارير القادمة من إنجلترا تحدثت عن عقد لثلاث مواسم براتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، و16 مليون يورو أخرى يحصل تشيلسي عليها مقابل تخليه عن مدافعه صاحب الـ 32 عاما.



ويعتبر كوليبالي ثاني صفقات الهلال هذا الصيف بعد أن ضم بطل آسيا قبل أيام البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل ما يقارب 50 مليون جنيه إسترليني.



وتواردت أنباء من عدة مصادر أن الهلال يُفاوض الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس الحالي، لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق، مقدما له عرضا لثلاث مواسم مقابل 20 مليون يورو للموسم الواحد.



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