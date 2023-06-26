تعرف على موقف امير عزمي مع السكة الحديد في الموسم القادم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي السكة الحديد عن تجديد الثقة في امير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للإستمرار على رأس الجهاز الفني في منصب المدير الفني للموسم القادم بدوري المحترفين رسميا .

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وجاء قرار إدارة نادي السكة الحديد بتجديد الثقة في امير عزمي بعد النتائج الجيدة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي والمنافسة بقوة على الصعود للدوري الممتاز حتي الأسابيع الأخيرة.

موعد جلسة أمير عزمي مع مسئولي نادي السكة

ومن المقرر أن يعقد امير عزمي جلسة مع مسئولي نادي السكة لوضع خطة اعداد الفريق للموسم القادم إضافة إلي إجراء بعض التغييرات في الجهاز المعاون .

من ناحية تقدم اليوم 50 نادي من الاندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي اعتراضا على قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني

وحضر اليوم رؤساء واعضاء مجالس إدارات الاندية إلى مقر اتحاد كرة القدم لتقديم طلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديه الذي ينعقد بطلبات 34 نادي

وتسلم اتحاد الكرة الخطابات ال50 اليوم في حضور الاندية التي طلبت الغاء دوري المحترفين الذي قرره مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والذي اعترضت عليه الاندية

وكانت الاندية اجتمعت امس وقررت التوجه اليوم لاتحاد الكرة لتقديم الطلبات الرسميه.

في سياق متصل أكد رضا الويشي مهاجم السكة الحديد، إلى أن اللعب مع جيل رائع من اللاعبين العظماء في الجيل الذهبي للأهلي بعد انتقاله عام 2007 ظلمه لأنه لم يحصل على فرصة المشاركة وهو ما دفعه للرحيل.

وتابع رضا الويشي أن المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان صاحب أكبر مفاجأة في مشواره بعدما قام بضمه وهو لاعب في دوري القسم الثاني.

وواصل، أنه لم يتخيل أن ينضم للمنتخب الأول بعدما سجل 10 أهداف في أول 13 مباراة بدوري القسم الثاني بعدما كان لاعباً مغموراً وانضم من كهربا طلخا للسكة بقرار من المدرب أسامة عرابي.

وتابع أن المدرب السويسري مارسيل كولر كلمة السر في انتصارات الأهلي لأنه نجح في تجهيز اللاعبين البدلاء وأصبحت الفوارق ضئيلة بين الأساسيين والبدلاء.