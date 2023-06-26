ديفيد سيزا للوفد : فايلر وكولر متشابهان ..ويمتلكان مفاتيح الفوز بالألقاب

ياسر رشاد - القاهرة - يري السويسري ديفيد سيزا المدرب العام السابق للأهلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر ومواطنه مارسيل كولر المدير الفني الحالي للشياطين الحمر متشابهان للغاية في الطريقة والأسلوب مؤكدا أن كليهما يمتلك مفاتيح الفوز بالألقاب .

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قال ديفيد سيزا في تصريحات خاصة للوفد: " الأهلي يقدم مستوي رائع في الفترة الأخيرة ، فالفريق يلعب كرة قدم جيدة للغاية وأصبح يتمتع بشخصية قوية، وهو ما أدي لتتويجه بالنجمة الأفريقية الحادية عشر ".

وأضاف مدرب الأهلي السابق : " كولر نجح في منح الثقة للاعبين ، فهو مدرب يتمتع بخبرة وشخصية كبيرة ".

سيزا : مدرسة كرة القدم السويسرية جيد ة للغاية

وتابع سيزا : " أعتقد أن مدرسة كرة القدم السويسرية جيدة للغاية ، فايلر وكولر متشابهان في الطريقة والفكر ، وهما مدربان يعرفان ما هو المهم للفوز بالألقاب ".

وواصل : " الفترة التي قضاها فايلر في الأهلي كانت ناجحة ومهمة للغاية وكان قريبا من حصد البطولات ".

وأكمل حديثه : " لكي ينجح الأهلي في التتويج بكأس العالم للأندية يجب أن يلعب بشكل جيد وأن يتمتع ببعض الحظ أيضًا لأن الفرق الأخرى جيدة للغاية ، وفي رأيي المرشح الأول للفوز بمونديال الأندية هو مانشستر سيتي ، فهو فريق قوي ويمتلك عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات وأتوقع تتويجه باللقب ".

وأتم : " لم أتلقي اي عروض من الدوري المصري حتي الأن، ولكن أسعي لخوض تجربة فهو دوري من نوعية جيدة به عدد من الفرق جيدة ولاعبون مثيرون للاهتمام ".

في سياق متصل حقق الأهلي فوزاً صعباً على منتخب السويس بهدف مقابل لا شئ ليحسم بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التأهل للدور ثمن النهائي بعد تمريرة رائعة من أحمد قندوسي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بنظير البنك في تمام التاسعه والنصف من مساء الخميس المقبل لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاحمر صدارتها ويقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين.

ومن المقرر اذاعه لقاء عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية.

كان لقاء الدوري الاول من بطوله الدوري بين الاهلي والبنك الاهلي قد انتهى بتفوق الاحمر بهدف من دون رد عن طريق اللاعب محمد شريف.

ويقود الاهلي مواجهته المقبله في الدوري محتلا صداره ترتيب المسابقه المحليه في الرصيد 65 نقطه بينما يمتلك فريق البنك الاهلي 35 نقطه يحتل بهم الترتيب ١١ في مسابقه الدوري.