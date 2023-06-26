شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل أوريك وتشاريز يقودان هجوم غزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى النيجيري جبريل أوريك وتشارلز باسى من قيادة هجوم فريق غزل المحلة أمام الزمالك في الدورى الممتاز غدا، الثلاثاء، بعد تألقهما فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

ويعد الثنائى جبريل أوريك وتشارلز باسى من أفضل العناصر فى فريق غزل المحلة هذا الموسم، وشارك جبريل فى 34 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف، بينما شارك تشارلز في 11 مباراة وأحرز هدفين.

ويخوض حاليا لاعبو فريق غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز.

واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على رصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وأخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة نادى غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من الساعة الثامنة و النصف مساء، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.