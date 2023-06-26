شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستقر على ضم مهاجم جديد فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى المقاولون العرب، بعد الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للفريق، على ضم مهاجم جديد فى الميركاتو الصيفي المرتقب، ليتواجد بجانب المحترف جون أوكلي، لتدعيم خط هجوم الفريق.

وعن عمر فايد مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي، أكد محمد عادل، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن المقاولون تلقى عرضاً من أحد الأندية الأوروبية التي تلعب فى الدوريات المتوسطة لضم اللاعب، ومن المقرر مناقشة العرض بعد انتهاء فايد من مهمته مع المنتخب الأولمبي فى كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد المقاولون العرب لمباراته المرتقبة أمام الداخلية في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.