شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهى أفراح التأهل لنهائى الرابطة استعدادا لفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، احتفالات لاعبي الفريق بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فيوتشر فى نصف النهائي، وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي بالتركيز على حسم اللقاء المقبل أمام فيوتشر في الدوري وذلك للقفز إلى المركز الخامس فى جدول المسابقة.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، اليوم الاثنين، لاستئناف تدريباته بمعسكره ببرج العرب استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدوري، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها عبد الرازق للفريق.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضي، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وينتظر المصري الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندري فى نهائي المسابقة.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق ببرج العرب حتى الأربعاء المقبل، استعداداً لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري العام.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.